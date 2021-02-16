banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
Özel İletişim Vergisine zam...
Özel İletişim Vergisine zam...
EFT yapacaklar dikkat!
EFT yapacaklar dikkat!

Kaave Roastery’de hedef HORECA ve perakende

Türkiye’nin ilk 5. nesil zincir kahve mağazaları markası Kaave Roastery, 2021’de HORECA ve perakende sektöründe iş birliklerine öncelik veriyor.

İş Dünyası 16.02.2021, 12:51
6
Kaave Roastery’de hedef HORECA ve perakende

Saruhan Holding bünyesinde kurulan ve nitelikli kahveleriyle sektörde adından söz ettiren Kaave Roastery, Hotel-Restoran-Kafe ve perakende sektöründe partnerlik sistemiyle yurt içi ve yurt dışı iş birlikleri hedefliyor. 5. nesil kahvecilik anlayışını benimseyen marka, HORECA ve perakende sektöründeki paydaşlarıyla birlikte kazanmayı kurguladığı bir stratejiyle ilerliyor. Bu partnerlik sisteminde, yenilikçi bir bakış açısıyla kahve, eğitim ve hizmetleri içeren bir konsept paket uygulanıyor. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda, doğru kurgu ve konsepti belirleyip nitelikli kahveyi en uygun sunumla tüketiciye ulaştırmak amaçlanıyor.

Pandemiye rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kaave Roastery Türkiye Satış Müdürü Ahmet KİREÇCİBAŞI, “2020, bütün sektörler için sıra dışı ve öngörülemez bir yıl oldu diyebiliriz. Tabi 2021 yılı da geçtiğimiz yılın etkileriyle başladı ve devam ediyor. Geçtiğimiz yıl her şeye rağmen yatırımlarımıza ve üretime devam edip, yeni istihdam alanları açarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. Anadolu Yakası’nda Metropol İstanbul AVM’de ve Nevçarşı Üsküdar’da mağazalar açtık. Sakarya Cadde 54 AVM’de de dördüncü mağazamızın tüm hazırlıklarını tamamladık ve kısıtlamalar sonrasında oranın kapılarını da açacağız.” dedi.

“2021 Hedefi HORECA ve Mağazacılık”

Ahmet Kireçcibaşı, 2021 yılı ile birlikte 5 yıllık bir iş geliştirme planını devreye soktuklarını söyledi: “İlk etapta bu plandaki destekleyici unsurumuz tamamen Türkiye’de ilk temsilcisi olduğumuz 5. nesil kahvecilik ile birlikte “cost control, standardizasyon ve hijyen” unsurlarının ön planda olduğu sürdürülebilir bir strateji. Kurumsal kimliğimiz ile birlikte HORECA ve mağazacılık kanallarını geliştirmek, 2021 yılındaki öncelikli hedeflerimizden. HORECA sektörünün bir numaralı tedarikçisi olmak adına, partnerlik sistemlerimiz ile birçok noktada çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda sağlam alt yapımıza, Ar-Ge gücümüze ve yüksek teknolojimize güveniyoruz. Ayrıca mağazalarımızda edindiğimiz ve Ar-Ge’sini test ettiğimiz 5. nesil kahvecilik alt yapımızı; HORECA, market ve ofis kanalına yönelik iş modellerimize de uygulamaktayız.”

“Kahve Kalitesinde Standardizasyon Önemli”

Kahve makineleri konusunda, yine Saruhan Holding bünyesinde yer alan elektrikli ev aletlerinin öncü markalarından Fakir Hausgeräte ile iş birliği içerisinde olduklarına değinen Kireçcibaşı, “Yıllardır teknolojisiyle ön plana çıkan Fakir Hausgeräte’nin uzman Ar-Ge ekibi ile standardize edilen inovatif teknolojili kahve makineleri kullanıyoruz. Böylece Kaave Roastery’nin olduğu her yerde kahvelerin kalitesinde ve aromasında hiçbir değişme olmuyor. Ayrıca doğanın sürprizlerine karşı kahve çekirdeklerinde standardı yakalamak için harmanları oluştururken enoloji biliminden faydalanıyoruz.

Antalya’da yer alan tesislerimizde işlediğimiz, dünyanın farklı bölgelerinden gelen kaliteli kahve çekirdekleri, yine partnerlik anlaşmamız çerçevesinde Türkiye’nin her yerinden tedarik edilebiliyor. Sektörde yenilikçi kahve zincir mağazaları konsepti ve müşteri memnuniyetiyle fark yaratmak istiyoruz.” dedi.

#horeca #kaave #Roastery #kahve
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16