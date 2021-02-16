Kaave Roastery’de hedef HORECA ve perakende

Saruhan Holding bünyesinde kurulan ve nitelikli kahveleriyle sektörde adından söz ettiren Kaave Roastery, Hotel-Restoran-Kafe ve perakende sektöründe partnerlik sistemiyle yurt içi ve yurt dışı iş birlikleri hedefliyor. 5. nesil kahvecilik anlayışını benimseyen marka, HORECA ve perakende sektöründeki paydaşlarıyla birlikte kazanmayı kurguladığı bir stratejiyle ilerliyor. Bu partnerlik sisteminde, yenilikçi bir bakış açısıyla kahve, eğitim ve hizmetleri içeren bir konsept paket uygulanıyor. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda, doğru kurgu ve konsepti belirleyip nitelikli kahveyi en uygun sunumla tüketiciye ulaştırmak amaçlanıyor.

Pandemiye rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kaave Roastery Türkiye Satış Müdürü Ahmet KİREÇCİBAŞI, “2020, bütün sektörler için sıra dışı ve öngörülemez bir yıl oldu diyebiliriz. Tabi 2021 yılı da geçtiğimiz yılın etkileriyle başladı ve devam ediyor. Geçtiğimiz yıl her şeye rağmen yatırımlarımıza ve üretime devam edip, yeni istihdam alanları açarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. Anadolu Yakası’nda Metropol İstanbul AVM’de ve Nevçarşı Üsküdar’da mağazalar açtık. Sakarya Cadde 54 AVM’de de dördüncü mağazamızın tüm hazırlıklarını tamamladık ve kısıtlamalar sonrasında oranın kapılarını da açacağız.” dedi.

“2021 Hedefi HORECA ve Mağazacılık”

Ahmet Kireçcibaşı, 2021 yılı ile birlikte 5 yıllık bir iş geliştirme planını devreye soktuklarını söyledi: “İlk etapta bu plandaki destekleyici unsurumuz tamamen Türkiye’de ilk temsilcisi olduğumuz 5. nesil kahvecilik ile birlikte “cost control, standardizasyon ve hijyen” unsurlarının ön planda olduğu sürdürülebilir bir strateji. Kurumsal kimliğimiz ile birlikte HORECA ve mağazacılık kanallarını geliştirmek, 2021 yılındaki öncelikli hedeflerimizden. HORECA sektörünün bir numaralı tedarikçisi olmak adına, partnerlik sistemlerimiz ile birçok noktada çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda sağlam alt yapımıza, Ar-Ge gücümüze ve yüksek teknolojimize güveniyoruz. Ayrıca mağazalarımızda edindiğimiz ve Ar-Ge’sini test ettiğimiz 5. nesil kahvecilik alt yapımızı; HORECA, market ve ofis kanalına yönelik iş modellerimize de uygulamaktayız.”

“Kahve Kalitesinde Standardizasyon Önemli”

Kahve makineleri konusunda, yine Saruhan Holding bünyesinde yer alan elektrikli ev aletlerinin öncü markalarından Fakir Hausgeräte ile iş birliği içerisinde olduklarına değinen Kireçcibaşı, “Yıllardır teknolojisiyle ön plana çıkan Fakir Hausgeräte’nin uzman Ar-Ge ekibi ile standardize edilen inovatif teknolojili kahve makineleri kullanıyoruz. Böylece Kaave Roastery’nin olduğu her yerde kahvelerin kalitesinde ve aromasında hiçbir değişme olmuyor. Ayrıca doğanın sürprizlerine karşı kahve çekirdeklerinde standardı yakalamak için harmanları oluştururken enoloji biliminden faydalanıyoruz.

Antalya’da yer alan tesislerimizde işlediğimiz, dünyanın farklı bölgelerinden gelen kaliteli kahve çekirdekleri, yine partnerlik anlaşmamız çerçevesinde Türkiye’nin her yerinden tedarik edilebiliyor. Sektörde yenilikçi kahve zincir mağazaları konsepti ve müşteri memnuniyetiyle fark yaratmak istiyoruz.” dedi.