Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı olan Pınar Eczacıbaşı, kariyeri boyunca Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) başta olmak üzere birçok platformda aktif görev aldı. GYİAD Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevini yürüten Eczacıbaşı, genç yöneticilerin yetişmesine önemli katkılarda bulundu.

Aynı zamanda Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olan Eczacıbaşı, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik iş birliklerinin gelişmesinde de etkili rol oynadı. Girişimcilik, kadın liderliği ve uluslararası iş birlikleri konusundaki çalışmalarıyla bilinen Eczacıbaşı, ilham verici liderliğiyle pek çok kişi için rol model oldu.

Cenaze töreni, 8 Mayıs Perşembe günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. Aile, çelenk göndermek isteyenlerin yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmalarını rica etti.

İş dünyasının öncü isimlerinden biri olan Pınar Eczacıbaşı, geride büyük bir miras ve ilham bırakarak aramızdan ayrıldı. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.