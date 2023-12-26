Konu ile ilgili derginin 15 Aralık’ta piyasaya çıkan sayısında ise Ömer Süsli ile ilgili yapılmış bir haber- röportaja yer verildi.

Süsli’nin Bükreş’te Vitantis Shopping Center, Râmnicu Vâlcea’da River Plaza AVM’ni satın alışlarının hatırlatıldığı haberde Bistrita, Craioava, Drobeta Turnu Severin, Bârlad ve Tulca gibi şehirlerdeki 200 milyon euroyu aşkın gayrimenkul yatırımlarına dikkat çekildi.

Süsli’nin yeşil enerji yatırımlarına dikkat çekilerek, lojistik yatırımlar için Bükreș, Ploiești, Giurgiu, Călărași ve Buzău illerinde arazi aradığı belirtilen haberde Süsli’nin “Değeri 500 milyon avroyu aşan gayrimenkul projelerinden oluşan bir portföye sahip olmak istiyorum” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Haberde Süsli’nin gelecekteki hedefleri arasında Homelux mobilya ve dekorasyon mağazalarını yaygınlaştırma projelerine de atıfta bulunulurken, portföyündeki Romtextil, Tempo Invest fabrikalari ile Travel Tips turism acentesine dikkat çekildi.

Haberde Süsli, Köstence merkezli iş adamı olarak gösterilirken, Köstence gazeteleri ise Süsli ile birlikte kentte TOP 300 listesine girenleri “Avrupalı milyonerler” sözleri ile duyurdu.

İş adamı Ömer Süsli, konuyla ilgili olarak Gazete Balkan’a, “Capital 300’deki tek Türk olarak ülkemiz adına gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.