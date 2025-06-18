Sınır kapısında gözlemlenen yoğunluk, dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yetkililer, son günlerde sınırdan geçenlerin büyük çoğunluğunun İranlılardan oluştuğunu belirtirken, vatandaşların ülkelerine dönüş kararında millî birlik duygusunun etkili olduğu ifade ediliyor. Savaş ihtimaline rağmen İran’a dönmeyi tercih eden yolcular, vatan sevgisini ve kararlılıklarını dile getirdi.

"İranlılar olarak hiçbir zaman kaçmayız"

Tahran’dan gelen yolculardan Sevda Mokhtari, sınır kapısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İran’dan geliyorum. Türkiye’deyken gelişmeleri haberlerden takip ettim. İranlılar, başka ülkelerde de olsalar bu gibi durumlarda ülkelerine sahip çıkmayı bilirler. Kaçan olmadı, herkes geri döndü. İsrail’e karşı tek yürek olduk. Savaş devam etsin ya da etmesin, ben İran’ın kazanacağına inanıyorum. Biz hiçbir zaman ülkemizi terk etmeyiz.”

Bir diğer İranlı yolcu da benzer duygularla konuşarak, yaşananların bir tercihten ziyade dayatma olduğunu savundu:

“Ben uzun süredir Türkiye’de, İzmir’de yaşıyordum. Ama şimdi dönüyorum. Çünkü İran benim memleketim. Savaş bizim seçimimiz değildi. İsrail bu süreci başlattı. Biz istemeyiz savaş olsun, ama olduysa da boyun eğmeyiz. Gidip yerinde görmek istiyorum neler yaşandığını. Ülkemin yanında olacağım.”

Gürbulak’ta bekleyiş sürüyor

Gürbulak Sınır Kapısı’nda hem yaya hem de araç geçişlerinde büyük yoğunluk yaşanırken, sınırdaki güvenlik ve gümrük birimleri geçişleri hızlandırmak için ek önlemler aldı. Türkiye’den çıkış yapmak isteyen İran vatandaşları, saatler süren bekleyişe rağmen sınırdan geçmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Bölgedeki gelişmelerin, önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İran-İsrail geriliminin yeni bir göç dalgasına ya da sınır hareketliliğine yol açabileceği ihtimali hem yerel yetkililer hem de uluslararası gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor.