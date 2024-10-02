İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’e yönelik gerçekleştirilen "Gerçek Vaat 2" operasyonun ardından halk sokaklara döküldü. Başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan kalabalık, operasyonu havai fişekler eşliğinde coşkuyla kutladı. Göstericiler “Tahran’dan Lübnan’a kahrolsun İsrail”, “İsrail yok olacak” sloganları attı. İran, Lübnan, Hizbullah ve Filistin bayraklarının dalgalandığı kutlamada, “İntikam vakti geldi”, “İsrail’i yer yüzünden sileceğiz” yazılı pankartlar taşındı.

İran’dan İsrail'e balistik füze saldırısı

İran, akşam saatlerinde İsrail’e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları Ordusu saldırının ardından yayınladığı bildiride işgal altındaki topraklardaki stratejik hedeflere yönelik "Gerçek Vaad 2" operasyonunun gerçekleştirildiği duyurdu. Bildiride, “İsrail tarafından yoğun hava savunma sistemleriyle korunan bu bölgeler yüzde 90 başarı oranıyla hedef alındı” ifadeleri kullanıldı.