Bakanlık açıklamasında, İsrail’in başkent Tahran da dahil olmak üzere bazı yerleşim alanlarını hedef aldığı ve saldırılarda sivillerin yanı sıra İranlı bilim insanları ile askeri yetkililerin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasını ihlal ettiği belirtilirken, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca İran’ın meşru savunma hakkını kullanma iradesi vurgulandı.

Açıklamada, “İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliği ve egemenliği söz konusu olduğunda gerekli gördüğü şekilde ve tüm gücüyle karşılık verecektir” ifadesine yer verildi.

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil çağrıda bulunarak, İsrail’in bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden eylemlerine karşı kararlı ve etkili önlemler alınmasını istedi. Ayrıca BM Genel Sekreteri’ne, görev ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

İran, saldırının arkasında ABD’nin bulunduğuna dair güçlü bir mesaj da verdi. Açıklamada, “Bu saldırı, ABD’nin bilgisi ve izni olmadan gerçekleştirilemezdi. Bu nedenle yaşanacak tüm sonuçlardan ABD de sorumlu olacaktır” ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri, başta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri olmak üzere, bölge ülkeleri ve tüm barış yanlısı devletlere çağrıda bulunarak İsrail’e karşı ortak bir duruş sergilemeleri ve bu saldırıyı açık şekilde kınamaları gerektiğini bildirdi.

Gerilimin tehlikeli biçimde tırmandığı bölgede gözler, İran’ın atacağı adımlarda ve uluslararası toplumun vereceği tepkilerde.