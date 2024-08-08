İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in Filistin'de açlıktan ölen sivillere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Kenani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail rejiminin Maliye Bakanı, (Gazze'deki) esirlerin serbest bırakılana kadar 2 milyon Filistinlinin kasıtlı olarak açlıktan öldürülmesinin doğru ve ahlaki bir eylem olduğunu söyledi. Suç çetesi Siyonist rejimin bu açıklamaları açık bir itiraftır. Son 10 ayda dünya, İsrail rejiminin Gazze'de kadınlar, çocuklar ve masum sivilleri bombalamalar ve yapay açlıkla toplu olarak katlettiğine tanık oldu" ifadelerini kullandı.



“Avrupa, Siyonist rejime yönelik siyasi ve askeri desteğini sonlandırmalı”

Kenani, “Dünya, suç çetesi Siyonist rejimin yalnızca kararlı ve caydırıcı baskılar karşısında uluslararası yasalara boyun eğdiğini, aksi takdirde suçları ve iğrenç eylemleri için hiçbir sınır tanımadığını anlamalıdır. Bu iğrenç ve korkunç açıklamalar, ahlaki, insani ve uluslararası hukuk açısından şiddetle kınanmalı ve uluslararası düzeyde kovuşturulmalıdır. Ancak Avrupa, bu açıklamaları sadece sözle kınamak yerine Siyonist rejime yönelik uluslararası, ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirerek siyasi ve askeri desteğini sonlandırmalı ve eylemsiz kınamalarla yetinmemelidir" ifadelerini kullandı.



"Smotrich'in sözlerinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de İsrail hükümetine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze halkının tamamının aç bırakılması yönündeki açıklamalarını "geri çekmesi ve kınaması" çağrısında bulundu. Bakan Lammy, "Uluslararası hukuk bundan daha açık olamaz, sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılması bir savaş suçudur. Bakan Smotrich'in sözlerinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz ve genel olarak İsrail hükümetinin bunları geri çekmesini ve kınamasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Smotrich için UCM'ye tutuklama çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrailli Bakan Smotrich hakkında tutuklama kararı çıkarılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrıda bulundu. Açıklamada, "Smotrich'in ifadeleri, soykırım politikasını benimseyip bununla övündüğünün açık bir itirafıdır" denildi. Söz konusu açıklamanın "faşizmin en çirkin biçimlerinin doğrudan ifadesi" olduğu vurgulandı. Smotrich'in açıklamalarıyla uluslararası hukuka ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne doğrudan meydan okuduğunu, mahkemenin tutuklama emriyle karşılık vermesi gerektiği belirtildi.