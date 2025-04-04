Habere göre, İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin doğrudan tehditlerinin ardından Tahran yönetiminin Yemen’deki askeri varlığını azaltma kararı aldığını belirtti. İran, Yemen'deki askeri personeline yönelik bu çekilme talimatını, ABD’nin bölgede bir İran askerinin öldürülmesi durumunda gerginliğin tırmanması riskini azaltmak amacıyla verdiğini açıkladı.

İranlı yetkili, Husiler’in ayakta kalamayacak durumda olduklarını ve bu nedenle Tahran’ın onlara verdiği desteğin sona erdiğini ifade etti. Yetkili, Husiler'in, öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah ve Suriye Devlet Başkanı Esad ile olan bağlantılarının gelecekte bir anlam taşımadığını vurguladı. İran yönetiminin, Husiler’i bir "ayakta kalma" şansı olmayan bir unsur olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler, ABD ordusunun Yemen'e yönelik operasyonlarını başlatmasının ardından yaşandı. 15 Mart'ta ABD, Husilere Gazze'ye insani yardımların yapılmaması durumunda Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırılara devam edeceğini bildirmişti. O tarihten bu yana Yemen’deki saldırılarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetti ve Husilere ait birçok hedef vuruldu.