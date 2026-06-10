Samsun'un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede farklı fikirleri olan, hizmetleri eleştiren veya önerisi bulunan tüm vatandaşları 13 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Yalı Kafe'de düzenlenecek kahvaltı programına davet ettiğini açıkladı.

İlçede bazı çevreler tarafından oluşturulan bilgi kirliliğine karşı 'şeffaf yönetim' ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Şenol Kul, 'Terme'miz için dertlenen, fikri olan, eleştirisi bulunan her vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Sosyal medyanın gri alanlarında, bilgi kirliliği ile vakit kaybetmek yerine; gelin, cumartesi günü kahvaltımızı yapalım, yüz yüze konuşalım. Herkes eleştirisini hazırlasın; eksiğimiz varsa duymak, öneriniz varsa değerlendirmek istiyorum. Kapımız da, telefonumuz da tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır' dedi.

'Telefonum herkese açık'

Göreve geldiği günden bu yana toplumun her kesimiyle iç içe olduğunu hatırlatan Başkan Kul, telefonunun 7/24 ulaşıma açık olduğunu ve kendisine gelen her çağrıya dönüş yapmaya gayret ettiğini belirtti. Belediyeciliğin makamdan değil, milletin içinde olmaktan geçtiğini dile getiren Başkan Kul, 'Bugüne kadar telefonumu hiçbir zaman kapatmadım. Bana ulaşmak isteyen herkes ulaşabilir. Kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize açıktır' diye konuştu.

13 Haziran Cumartesi günü Yalı Kafe'de gerçekleştirilecek kahvaltı buluşmasında vatandaşların görüş, öneri ve eleştirileri doğrudan dinlenecek. Başkan Kul, 'Terme'nin geleceğine dair sözü olan herkesi bekliyoruz' diyerek tüm hemşehrilerine çağrıda bulundu.