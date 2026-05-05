Trump, paylaşımında Powell için daha önce de kullandığı “çok geç” ifadesini yineledi. Mesajında Fed yönetimini hedef alan Trump, yüksek faiz politikalarını eleştirerek, “Faiz oranları çok yüksek” değerlendirmesinde bulundu. Powell’ı “Amerika için bir felaket” olarak nitelendiren Trump’ın sözleri kısa sürede gündem yarattı.

Ekonomi çevrelerinde ise Trump’ın açıklamaları, para politikası üzerindeki siyasi baskı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, Fed’in bağımsızlığına yönelik bu tür çıkışların piyasalarda belirsizlik algısını artırabileceğine dikkat çekiyor.

Trump ile Powell arasındaki gerilim, özellikle faiz politikaları üzerinden uzun süredir devam ederken, son paylaşım bu tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.