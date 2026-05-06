Son dönemde getirilen uygulamalar, hem resmi sansür mekanizmalarının hem de oto-sansürün giderek yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

İsrail yönetimi, özellikle füze saldırıları ve askeri operasyonlara ilişkin haber akışını sınırlandıran yeni kurallar devreye aldı. Buna göre, ülke içinde gerçekleşen saldırıların tam konumlarının ve yol açtığı hasarın ayrıntılı biçimde paylaşılması yasaklandı. Bazı vakalarda gazetecilerin yalnızca sınırlı ve dolaylı bilgilerle haber yapmasına izin verildiği, asıl hedeflerin ise kamuoyundan gizlendiği belirtiliyor.

Bu kısıtlamalar, savaş dönemlerinde uygulanan güvenlik temelli sansürün ötesine geçerek, kamuoyunun bilgiye erişimini ciddi şekilde daraltıyor. Uzmanlara göre, söz konusu uygulamalar toplumda oluşan algının tek taraflı hale gelmesine neden olurken, savaşın ülke içindeki etkilerine dair şeffaflığın da azalmasına yol açıyor.

Öte yandan, hükümetin medya üzerindeki baskısı yalnızca içerik sınırlamalarıyla sınırlı değil. Netanyahu yönetiminin, basın kuruluşlarını yeniden şekillendirmeye yönelik adımları da tartışma yaratıyor. Görsel yayıncılık alanında hükümete geniş yetkiler tanıyacak yeni bir düzenleyici yapı kurulması planlanırken, bazı medya kuruluşlarının hedef alınması ve kamu desteklerinden dışlanması da gündemde.

İsrail basınında uzun süredir gözlemlenen oto-sansür eğilimi de bu tabloyu pekiştiriyor. Özellikle askeri operasyonların insani sonuçlarına dair haberlerin sınırlı yer bulması, kamuoyunun farklı bakış açılarına erişimini zorlaştırıyor. Ana akım medya organlarının önemli bir bölümünün resmi söylemi doğrudan aktarması, eleştirel haberciliğin alanını daraltıyor.

Uluslararası kuruluşlar da gelişmeleri yakından izliyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) son Basın Özgürlüğü Endeksi’nde İsrail’in gerilemesi, ülkedeki medya ortamına ilişkin endişeleri artırmış durumda.

Tüm bu gelişmeler, İsrail’de savaş döneminde bilgi akışının giderek daha sıkı kontrol altına alındığını ve basın özgürlüğü alanında gerilimin tırmandığını gösteriyor. Uzmanlar, mevcut eğilimin sürmesi halinde medya üzerindeki baskının daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.