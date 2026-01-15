İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren kitlesel protesto gösterileri ile birlikte ABD’den gelen muhtemel askeri müdahale sinyalleri bölgede güvenlik endişelerini artırırken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi.

Uluslararası uçuş takip platformu Flightradar24’te yer alan bilgilere göre, İran tarafından yayımlanan NOTAM’da hava sahasının büyük bölümünün uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, yalnızca önceden izni alınan sivil geliş ve gidiş uçuşlarına izin verileceği ifade edildi.

Yayımlanan NOTAM’da, “Tahran uçuş bilgi bölgesi, sivil geliş-gidiş uçuşları haricinde tüm uçuşlara kapalıdır. Bu bölgedeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan önceden izin alınması gerekmektedir” denildi.

Kararın ne kadar süreyle geçerli olacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.