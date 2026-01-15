Oval Ofis’te Reuters’a konuşan Trump, devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi için, “Çok iyi birine benziyor” ifadelerini kullandı. Ancak Pehlevi’nin İran halkı nezdindeki karşılığı konusunda net konuşmaktan kaçındı.

Trump, “Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum. Henüz o noktada değiliz. Birçok şey inceleniyor, araştırılıyor. Açıkçası konuşmak için çok erken” dedi. Pehlevi ile herhangi bir görüşme yapmadığını da özellikle vurguladı.

“Eğer ülkesi onun liderliğini kabul ederse, benim için sorun olmaz” diyen Trump, İran konusunda temkinli bir dil kullandı.

Venezuela ve Küba mesajları

Trump, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarının ardından yaşanan sürece de değindi. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ile iyi bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, Rodriguez için “iletişim kurması kolay biri” ifadesini kullandı. İlerleyen dönemde yüz yüze görüşebileceklerini belirtti.

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında da konuşan Trump, Machado ile henüz tanışmadığını ancak “çok iyi bir kadın” olduğunu düşündüğünü söyledi. Nobel Barış Ödülü iddialarıyla ilgili ise net bir açıklama yapmadı.

Küba’ya ilişkin değerlendirmesinde Trump, Venezuela’dan gelen ekonomik desteğin kesilmesinin ardından rejimin zayıfladığını savundu. “Artık para, petrol, altın alamıyorlar. Bu nedenle rejimin düşme ihtimali daha yüksek” dedi.

Ukrayna çıkışı: “Daha az hazır olan taraf Ukrayna”

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış anlaşmasına daha hazır olduğunu düşündüğünü söyledi. Trump’a göre, süreci yavaşlatan taraf Ukrayna.

“Bence Ukrayna bir anlaşmaya daha az hazır” diyen Trump, gecikmenin sorumlusu olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’yi işaret etti. Ayda yaklaşık 30 bin askerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump, Avrupa’nın bu süreçte daha fazla sorumluluk alacağını dile getirdi.