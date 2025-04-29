Pezeşkiyan, konuşmasının sonunda Azerbaycanlılara ortak kültürel mirasa verdiği önemi göstermek amacıyla, Türk dünyasının önemli şairlerinden Şehriyar mahlasıyla tanınan Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi’nin “Heyder Baba’ya Selam” adlı eserinden dizeler okudu. Tebrizli olan Pezeşkiyan’ın, ana dili Türkçe olan bu güçlü eseri seslendirmesi, salondan büyük alkış aldı.

İki ülkenin dostluk bağlarını ve kültürel yakınlığını vurgulayan bu jest, forumun en dikkat çekici anlarından biri oldu. Pezeşkiyan’ın söz konusu dizeleri okurken duygulandığı gözlemlenirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu anlamlı çıkışı memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan ve İran arasındaki ekonomik iş birliğinin yanı sıra, ortak kültürel değerlerin de vurgulandığı forum, taraflar arasında yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

Bu jest, Pezeşkiyan’ın göreve gelmesinden bu yana Türk dünyasına yönelik verdiği sıcak mesajların bir devamı olarak değerlendiriliyor.