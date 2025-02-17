Pezeşkiyan, uyarının ardından kısa bir açıklama yaparak, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan bir şey olmaz" dedi. Ardından Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesinde yazdığı şiirden dizeler okumaya başladı. Şiir okurken kendisine iletilen bir kağıtla uyarıldığını belirten Pezeşkiyan, salondaki katılımcıların alkışlarıyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın bu tavrı, etkinlikteki katılımcılar tarafından desteklendi.

Müdahale edildi

Pezeşkiyan, "Heyder Baba, igit emek itirmez, Ömür geçer efsus bere bitirmez, Nâmerd olan ömrü başa yetirmez, biz de vallah unutmarık sizleri, Görenmesek helâl edin bizleri" dizelerini okuduğu sırada kendisine iletilen bir kağıtla uyarıldı. Uyarının ardından Pezeşkiyan gülerek, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan bir şey olmaz" dedi. Pezeşkiyan'ın sözlerine salondaki katılımcılar alkışlarla destek verdi.