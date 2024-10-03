İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Katar’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. Pezeşkiyan görüşmede, Suudi Arabistan’ı kardeş ülke olarak gördüklerini belirterek, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak daha fazla dayanışma ve iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Gazze ve Lübnan'daki acı olayların İsrail’in saldırganlığından kaynaklandığını belirten Pezeşkiyan, bu durumun İslam dünyasının en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi. İran'ın İsrail rejiminin askeri hedeflerini hedef aldığını aktaran Pezeşkiyan, “Daha önce bölgede artan gerilimden memnun olmadığımızı söylemiştik. Silahlı kuvvetlerimizin son operasyonu, rejimin Gazze'deki ateşkes vaadini yerine getirmemesi ve İran'ın sabrını zorlaması karşısında meşru bir cevap olmuştur” dedi.



“Saldırılara karşı birleşmezsek, sıra başka İslam ülkelerine gelecektir”

Lübnan ve Gazze’deki saldırılara karşı kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, “Bugün Siyonist rejim, Gazze’de cinayet ve soykırım işlemeye cesaret ediyorsa bu İslam ülkelerinin parçalanmışlığı ve kayıtsızlığından kaynaklanıyor. Eğer bu saldırılara karşı birleşmezsek Gazze ve Lübnan’dan sonra sıra yarın başka İslam ülkelerine gelecektir” dedi. Pezeşkiyan, Siyonist rejimin durdurulmasında Suudi Arabistan'ın rolünün önemli olduğunu ve bu sürecin Batılı ülkelerle yapılacak görüşmelerle mümkün olacağını belirtti.



“İki ülke arasındaki anlaşmazlıkları sonsuza dek ortadan kaldırmayı hedefliyoruz”

Bakan Faysal bin Ferhan ise Pezeşkiyan'a Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın selamlarını ileterek, “İki ülke arasındaki anlaşmazlıkları sonsuza dek ortadan kaldırmayı, iki dost ve kardeş ülke gibi sorunları çözerek ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Bakan Ferhan, İsrail’in savaşı tüm bölgeye yayma çabasında olduğunu söyleyerek, “Bölgedeki durumu kontrol etme yeteneğinize, huzur ve barışın sağlanmasındaki rolünüze güveniyoruz” şeklinde konuştu.



“Gazze'deki facia, modern tarihimizin karanlık sayfalarından birini oluşturmaktadır”

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Faysal bin Ferhan ile görüşmesinin ardından Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'nde konuştu. Pezeşkiyan, “Bölgedeki hassas şartlar göz önüne alındığında, toplantıya geçmeden önce, katılımcıların dikkatini son 12 ayda Siyonist rejimin işlediği suçlara ve soykırıma çekmek istiyorum. Gazze'deki facia ve masum insanların katledilmesi, modern tarihimizin karanlık sayfalarından birini oluşturmaktadır. Filistin ile Lübnan, insan haklarına ve uluslararası normlara saygı göstermeyen bir rejimin şiddetine maruz kalmaktadır” dedi.



“Rejimin temeli barbarlık üzerine kurulu”

Pezeşkiyan, “Rejimin son saldırıları, Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğine karşı bir tehdit, insanlık ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu durum, rejimin temelinin barbarlık, terör, savaş kışkırtıcılığı ile soykırım üzerine kurulu olduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.



“Direniş asla yok olmayacak”

İsrail’in direniş gruplarına yönelik artan saldırılarına dikkat çeken Pezeşkiyan, “İnsan haklarını ihlal edenler direnişin asla yok edilemeyeceğini bilmeli. Filistin'in özgürlüğü için İslami direniş gruplarını sonuna kadar destekliyor ve bunu sorumluluğumuz görüyoruz” diye konuştu.



“Savaşı durdurmak için harekete geçilmeli”

Filistin ve Lübnan’ın, Asya toplumunun önemli bir parçası olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, “Uluslararası toplum, Gazze ve Lübnan'daki krize etkili bir şekilde müdahale edemediği için, güvenlik ve barışa önem veren ülkeler ile özellikle Asya ülkelerinin krizi çözmek ve savaşı durdurmak için harekete geçmesi gerekmektedir. İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline son vermek amacıyla tam bir ateşkes sağlanmasını ve işgalcilerin bölgeden tamamen çekilmesini istiyoruz” dedi.



“İslam İşbirliği Teşkilatı acil toplanmalı”

Asya ülkeleri arasında özel bir komitenin kurulmasını öneren Pezeşkiyan, “Bu komite, savaştan etkilenen insanlara yardım ulaştırmak, kuşatma altındaki bölgelere insani malzeme göndermek ve Siyonist rejimin insan hakları ihlallerini uluslararası kuruluşlar ile Birleşmiş Milletler’e bildirmek için çalışmalar yürütecektir. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) liderlerinin acil bir toplantı yapmasını öneriyorum. Bu toplantıda Filistin meselesi özel olarak ele alınmalıdır” diye konuştu.