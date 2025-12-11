Kamyon satış ve kamyon ve otobüs servis yetkisi ile hizmet vermeye başlayan tesis, modern altyapısı ve uzman kadrosuyla bölgenin ağır ticari araç kullanıcılarına daha da hızlı, daha da kapsamlı ve daha da yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk’ün müşteri odaklı yaklaşımını merkezine alan bayi ağı yeniden yapılanmasının en güncel adımlarından biri olan Heska Kayseri, Kayseri’nin stratejik konumundan dolayı bölgedeki lojistik ve ticaret hacmine yönelik artan ihtiyaca güçlü bir yanıt oluşturuyor. Kayseri’de yeni bir yetkilendirme süreciyle hayata geçirilen tesis, yalnızca kamyon ve otobüs gruplarına odaklanan modern yapısıyla bölgedeki ağır ticari araç kullanıcılarına tek noktadan kapsamlı hizmet verecek şekilde konumlandırıldı.

Heska Kayseri tesisi, ana ulaşım artellerine yakın konumuyla erişilebilirliği yüksek bir noktada inşa edildi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye genelinde bayi ve yetkili servis ağımızı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Türkiye’nin yedi bölgesinde yaklaşık 4 Milyar TL’lik yatırımla ayak izimizi genişletme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Heska bayimiz Ankara’daki tesisi ile 2020 yılından bu yana bayi ve yetkili servis ağımız içerisinde 80 çalışanı ile ağır ticari araç müşterilerine hizmet sunuyor. Bugün ise yeniden yapılanma sürecimiz kapsamında ayak izimizi daha da büyütüyor ve yeni tesisimizi Kayseri’de açıyoruz. Bölgedeki yoğun lojistik faaliyetleri, gelişmiş sanayi altyapısı ve güçlü ticaret hacmi; ağır ticari araç kullanıcılarının yüksek standartlarda, hızlı ve erişilebilir hizmete olan ihtiyacını daha da belirgin hale getiriyor. Toplam 14.970 metrekare alan üzerinde 7.500 metrekare kapalı kullanım alanına sahip tesis; güncel teknolojiyle donatılmış altyapısı, günlük 50 araca kadar artırılabilecek servis kapasitesi ve geniş kaporta onarım hizmetleri sunan yapısı sayesinde, bölgedeki kamyon ve otobüs müşterilerimize hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir hizmet deneyimi sağlamayı hedefliyor. 2026 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz yeniden yapılanma sürecimizde sadece fiziksel yatırıma değil nitelikli insan kaynağına da odaklanıyoruz. Mercedes-Benz kalitesinde hizmet anlayışını Kayseri’de sürdürecek olan yeni tesisimiz, şu ana kadar 39 yeni istihdam ile bölgedeki nitelikli iş gücü kapasitesine de önemli katkı sunuyor. Yeni tesisimizin Kayseri’ye, bölgemizdeki müşterilerimize ve markamıza değer katacağına inanıyoruz” dedi.

Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ ise: “Kayseri, Türkiye’nin ağır ticari araç pazarında stratejik bir konuma sahip. Sanayi üretimi, lojistik hareketlilik ve ticaret hacmiyle bölge; yüksek kalite standartlarında satış ve satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyuyordu. Biz de bu potansiyeli daha güçlü bir hizmet modeliyle desteklemek amacıyla Heska Kayseri tesisimizi hayata geçirdik. Modern mimarimiz, güncel teknolojiyle donatılmış altyapımız, kaporta dahil geniş kapsamlı satış sonrası hizmet yelpazemiz ve profesyonel ekibimizle hem Mercedes-Benz Türk’ün vizyonunu bölgede en üst düzeyde temsil etmeyi hem de müşterilerimize tek noktadan, hızlı ve güvenilir çözümler sunmayı hedefliyoruz. 119 çalışanımız ile hem Ankara hem de Kayseri’de müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren tesislerimiz ile Mercedes-Benz Türk standartlarında hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bu yatırımla birlikte Kayseri’de sürdürülebilir değer üretmekten ve bölge ekonomisine katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Türk, ağır ticari araç sektöründe müşteri memnuniyeti, sürdürülebilir hizmet kalitesi ve erişilebilirlik temelinde güçlendirdiği bayi ve yetkili servis ağıyla Türkiye genelinde hizmet standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Kayseri’de hizmete alınan Heska Motorlu Araçlar tesisi, markanın yeniden yapılanma vizyonunun güçlü bir yansıması olarak Mercedes-Benz Türk hizmet ağını daha da genişletiyor.