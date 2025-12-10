1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Özlem Cizre Nuh, filosunu 3 adet Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ve 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 model otobüs ile genişleterek filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 39’a çıkardı. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen 2025 model araçlar, yolcu konforu, güvenlik ve operasyonel verimlilikte şirkete önemli avantajlar sağlayacak.

Mercedes-Benz Türk, şehirlerarası yolcu taşımacılığında güçlü iş ortaklarıyla iş birliklerini büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda, bölgenin köklü taşımacılık firmalarından Özlem Cizre Nuh’a 3 adet Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ve 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 model otobüs teslim edildi. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen yeni araçlarla birlikte firmanın Mercedes-Benz marka otobüs sayısı 39’a ulaştı. Teslimat töreni, Mercedes-Benz Türk, Özlem Cizre Nuh ve Koluman Gaziantep yöneticilerinin katılımıyla Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Özlem Cizre Nuh Firma Sahibi Abdurrahim Nur törende yaptığı konuşmada: “1992 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde başlattığımız şehirlerarası taşımacılık yolculuğumuzda, her zaman güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet sunmayı ilke edindik. Bugün teslim aldığımız araçlarla birlikte filomuzdaki Mercedes-Benz marka araç sayısı 39 adede ulaştı. Bu tercih, hem satış sonrası hizmetlerdeki memnuniyetimizin hem de araçların uzun ömürlü kullanım avantajlarının bir sonucudur. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni araçlarımızın şirketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Koluman Gaziantep Otobüs Satış Koordinatörü Fevzi Kaplan da: “Koluman Gaziantep olarak Mercedes-Benz Türk ile birlikte yıllardır sektöre kalite, güven ve sürdürülebilirlik değerlerini taşıyan teslimatlara imza atıyoruz. Özlem Cizre Nuh, bölgenin en köklü firmalarından biri olarak yolcu güvenliği ve konforunu ön planda tutuyor. Bugün teslim edilen 3 adet Mercedes-Benz Travego ve 2 adet Mercedes-Benz Tourismo otobüsün, bu güçlü hizmet anlayışını daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Mercedes-Benz marka araçların sunduğu dayanıklılık, düşük işletme maliyetleri ve yüksek ikinci el değeri, firmaların uzun vadeli yatırımlarında kritik rol oynuyor. İş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini diliyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise törende yaptığı konuşmada: “Bugün burada, Özlem Cizre Nuh ile olan iş birliğimizi yeni bir teslimatla taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 3 adet Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ve 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 model otobüsümüzün teslimatı, iki marka arasındaki güvenin ve ortak hedeflerimizin önemli bir göstergesi oldu. Özlem Cizre Nuh ile uzun yıllardır güvene dayanan güçlü iş birliğimiz, yıllar içerisinde istikrarlı şekilde büyüyerek bugün 39 Mercedes-Benz marka otobüslük bir filoya ulaştı. Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerimiz; yüksek güvenlik donanımları, yakıt verimliliği, yüksek ikinci el değeri ve yolcu konforuyla şehirlerarası taşımacılığın en güçlü temsilcileri arasında yer alıyor. Uzun kilometreli hatlarda sağladıkları dayanıklılık ise müşterilerimizin operasyonel verimliliğine doğrudan katkı sağlıyor. Yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyor, Özlem Cizre Nuh’a bize duydukları güven için teşekkür ediyorum” dedi.