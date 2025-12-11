Horoz Lojistik ve Tohum Otizm Vakfı, otizmli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemek ve lojistik sektöründe uzun vadeli istihdamlarını sağlamak amacıyla güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, Türkiye’de lojistik sektöründe İŞKUR destekli otizmli bireylerin sürdürülebilir istihdamını sağlayan bir ilk olarak öne çıkıyor. İmza töreni, Horoz Lojistik’in Çerkezköy deposunda gerçekleştirildi ve “Birlikte Daha İyi” projesi hayata geçirildi.

Törene Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık, Yönetim Geliştirme Grup Başkanı Aytüm Yılmaz, Tekirdağ İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Rasim Tunce ve Tohum Otizm Vakfı Başkanı Aylin Sezgin ile İŞKUR ve vakıf ekiplerinden uzmanlar katıldı. Açılış konuşmalarında, kapsayıcı iş gücünün toplumsal faydası, iş dünyası açısından stratejik önemi ve otizmli bireyler için sunduğu fırsatlar vurgulandı.

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık konuşmasında,

“Günümüzün hızla değişen rekabet koşullarında teknoloji, verimlilik ve maliyet optimizasyonu elbette kritik; ancak biz Horoz Lojistik olarak bu dönüşümün insan odaklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik ve eşitlik ilkelerine dayanan, fırsat eşitliğini önceleyen ve insana değer veren güçlü bir altyapı oluşturmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Bu proje, Türkiye genelindeki diğer tesislerimize de örnek olacak ve kapsayıcılığı yaygınlaştırmak için kararlı bir adım.” dedi.

Horoz Lojistik Yönetim Geliştirme Grup Başkanı Aytüm Yılmaz ise şunları söyledi:

“Yıllar içinde kapsayıcılık ve çeşitlilik yaklaşımıyla birçok projede yer aldık. Bugün attığımız adım, şirketimizin kurumsal kültürüne ve değerlerine çok daha anlamlı bir katkı sağlıyor. İçeride verdiğimiz farkındalık eğitimleriyle, yeni çalışanlarımıza her dokunuşta kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkemizi hissettirmeye çalışıyoruz. Umarım bu proje diğer şirketlere de örnek olur ve kapsayıcılık kültürü daha geniş bir alana yayılır.”

Tohum Otizm Vakfı Başkanı Aylin Sezgin, otizmli bireylerin toplumun her alanında yer alması gerektiğini vurgulayarak, “İş dünyasının bu konuda adım atacağına hep inandık. Bugün Marmara Bölgesi’nde bu uygulamaya öncülük eden Horoz Lojistik’i tebrik ederim. İŞKUR’un sağladığı destek süreci çok daha erişilebilir kılıyor. Bu iş birliği sayesinde gençlerimizin topluma daha güçlü şekilde katılacağına ve iş arkadaşlarıyla kaynaştıkça daha bütünleşmiş bir çalışma ortamı oluşacağına inanıyorum.” dedi.

Tekirdağ İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Rasim Tunce, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz İŞKUR olarak 20 yılda binlerce kişiye istihdam sağladık ve destekli istihdam projelerine öncülük ediyoruz. Bu projeler otizmli bireylerin topluma ve çalışma hayatına güçlü şekilde entegre olmasını sağlıyor. Bugün Horoz Lojistik’te çalışan otizmli bireyler, işlerine çok sadık ve mutlu; performanslarıyla örnek teşkil ediyor. Ayrıca bu projeler aileler için de değerli. Hem çocuklarının sosyalleşmesini sağlıyor hem de ailelere kendi zamanlarını kullanma imkanı veriyor.”

Otizmli Bireyler İçin Sürdürülebilir İstihdam Modeli

Proje, Tohum Otizm Vakfı’nın uzmanlığını Horoz Lojistik’in operasyonel altyapısıyla birleştiriyor ve otizmli bireyleri çalışma hayatında bağımsızlaştırmayı hedefleyen “destekli istihdam” modeline dayanıyor. Model kapsamında, daha önce vakıf tarafından yürütülen İş Koçluğu Eğitim Programı başarıyla tamamlandı. Horoz Lojistik’te görev yapan iş koçu, otizmli bireylerin çalışma hayatındaki ihtiyaçlarına özel eğitim süreciyle yetkinlik kazandı.

Model, iş koçluğu, iş yeri ve görev uyarlamaları, çalışan farkındalığı, kapsayıcı yetenek yönetimi temelli kurum kültürü ve sürdürülebilir performans desteğini bir araya getiriyor. Bu yaklaşım, Türkiye’de lojistik sektöründe otizmli bireylerin istihdamı için örnek bir model olarak öne çıkıyor.