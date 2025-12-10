SGK’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık hizmetleri kapsamındaki ödemelerde geniş kapsamlı güncellemeler gerçekleştirildiği belirtilirken şu bilgiler paylaşıldı:

Tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde 10 ile yüzde 55 arasında artış sağlandı.

Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedelleri ise yüzde 10 ile yüzde 85 aralığında yükseltildi. Bakan Memişoğlu: “Türkiye’ye Her Yıl 3,5 Milyon Kişi Tedavi İçin Geliyor” İçeriği Görüntüle

Yapılan bu düzenlemelerle, karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme gerçekleştirildi.

Açıklamada, “Herkes için daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

“SUT ile önemli bir iyileştirme tamamlandı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşeke teşekkür etti. Işıkhan, yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile sağlık hizmetlerinde kritik bir iyileştirmenin hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızı dünya standartlarında, daha etkin ve kapsamlı sağlık hizmetleriyle buluşturmak için önemli bir adımı tamamlamış olduk. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Sağlıkta erişilebilirlik güçleniyor

Yeni düzenlemelerin, hem hastanelerin maliyetlerini karşılamada hem de vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmada önemli bir rol üstleneceği değerlendiriliyor. Yapılan 110 milyar liralık iyileştirme, 2025 yılı sağlık bütçesi içinde dikkat çeken en kapsamlı güncellemelerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmenin, sağlık sektöründe hizmet kalitesine ve sigortalı vatandaşların tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.