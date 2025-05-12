Hong Kong'un Büyük Körfez Bölgesi ve ASEAN ile Serbest Ticaret Anlaşması gibi girişimler aracılığıyla Anakara ve Asya-Pasifik bölgesine eşsiz bir erişim sağladığını ifade eden Lau, “Hong Kong'un küresel bir finans merkezi ve Asya'nın iş fırlatma rampası olarak sahip olduğu benzersiz avantajlar, Türkiye, Macaristan ve Mısır'dan gelen işletmelerin Anakara'ya, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) pazarlarına, Asya ve ötesine açılmaları için Hong Kong'u mükemmel bir ortak haline getiriyor. Kuşak ve Yol Girişimi'ne bağlı olarak, işbirliğini teşvik etmeyi ve Hong Kong'un bölge genelinde başarılarını nasıl artırabileceğini göstermeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Şehrin iş dostu ortamı, serbest sermaye hareketi ve denizaşırı ülkelerden ve Anakara'dan yaklaşık 10.000 şirkete ve 4.700'e yakın start-up'a ev sahipliği yapan güçlü inovasyon ve teknoloji ekosistemi, işletmelerin yenilik yapmasını ve büyümesini sağlıyor.

Lau, Asya-Pasifik bölgesinde büyümek için Hong Kong'u bir sıçrama tahtası olarak kullanmak isteyen çeşitli sektörlerden Türk şirketleriyle temaslarda bulunmak üzere yarın (11 Mayıs) İstanbul'a gelecek. İstanbul Ticaret Odası İş Semineri, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Semineri gibi farklı etkinliklerde konuşacak olan Lau, Hong Kong'un düşük ve basit vergi rejimi, serbest sermaye akışı ve “bir ülke, iki sistem” altında ortak bir hukuk sistemi içeren iş dostu ortamını vurgulamak üzere Türk medyasıyla bir araya gelecek.

2024 yılında Türkiye, Hong Kong'un en büyük 30. ticaret ortağı olmuş ve iki ülke arasındaki ikili ticari işlem hacmi 16,6 milyar HK$'a ulaşmıştır. 2024'te imzalanan Hong Kong-Türkiye kapsamlı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, sınır ötesi işlemleri kolaylaştırarak vergi kesinliğini artırmaktadır.

Türkiye'nin, Hong Kong'un Markalaşma, Yükseltme ve Yurtiçi Satış Özel Fonu'na dahil edilmesinden bu yana, Hong Kong şirketlerinin Türkiye pazarına açılmaları desteklenmiştir. İkili ticari bağları daha da güçlendirmek amacıyla InvestHK, Hong Kong'un bölgesel genişleme arayışında olan Türk şirketlerine sunduğu fırsatları tanıtmak üzere Ocak 2025'te İzmir'de ikinci bir ofis kurdu. .

Lau, Hong Kong'u Asya-Pasifik genişlemesi için bölgesel bir merkez olarak kullanmaya istekli büyük Macar şirketleriyle görüşmek üzere 13 Mayıs'ta (Budapeşte zamanı) Macaristan'ın Budapeşte kentine gidecek. Hong Kong'un iş fırsatları hakkında Macar Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ve üyeleriyle görüşmelerde bulunacak ve medyayla bir araya gelecek.

2024 yılında Macaristan, Hong Kong'un en büyük 33. ticaret ortağıydı ve Macaristan ile Anakara arasındaki toplam mal ticaretinin yaklaşık %9,4'ü (9,4 milyar HK$) Hong Kong üzerinden gerçekleşti. Hong Kong, Kuşak Yol Girişimi kapsamında süper bağlayıcı rolünden yararlanarak Asya pazarlarını hedefleyen Macar işletmeleri için bir geçit görevi görürken, Macaristan da Hong Kong'un açık yatırım ortamından faydalanmaktadır. Macar üretim, teknoloji ve sağlık teknolojisi şirketleri, ASEAN ve Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nde büyümek için Hong Kong'un küresel sermaye ve birinci sınıf üniversiteler tarafından desteklenen canlı inovasyon ve teknoloji ekosisteminden faydalanabilir.

Lau 17 Mayıs'ta (Kahire zamanıyla) ise Kahire'yi ziyaret ederek Asya-Pasifik fırsatlarını değerlendirmek üzere Hong Kong'da faaliyet göstermeye hevesli küresel Mısırlı işletmelerle bağlantı kuracak. Ayrıca Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi (GAFI) ile de görüşecek.

2023 yılında InvestHK, Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel İdaresi ile bir Mutabakat Zaptı imzalayarak yatırım teşviki değişimleri ve desteği konusunda karşılıklı işbirliği sözü verdi. 2024 yılında Hong Kong ve Mısır arasındaki ikili mal ticareti, 2023 yılına göre %5,4 artışla 2,1 milyar HK$ olarak gerçekleşmiştir.