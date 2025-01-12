Uygulama 2026'ya Ertelendi

Bakanlık açıklamasında, cayma hakkı konusundaki düzenlemelerin detaylarına da değinildi. Buna göre, 10 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik kapsamında, ilgili maddelerin uygulanma tarihi 1 Ocak 2026’ya kadar ertelendi.

Tüketici Hakları Güvence Altında

Bakanlık, bu düzenlemenin tüketici haklarını koruma ilkesi çerçevesinde yapıldığını vurguladı. Açıklamada, tüketicilerin internet alışverişlerinde sahip olduğu cayma hakkının, yasal çerçeveye uygun şekilde devam ettiği belirtildi.

Kamuoyuna Yanıltıcı Haber Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, bu tür yanlış bilgilerin kamuoyunu yanıltabileceğini ifade ederek vatandaşları resmi açıklamalara itibar etmeye davet etti.

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 2026 yılına kadar, tüketicilerin mevcut haklarını kullanmaya devam edebileceği vurgulandı.