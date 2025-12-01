4 Aylık Enflasyon Farkı Maaşlara Yansıyacak

Karakaş, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için hesaplamaların büyük ölçüde netleştiğini belirtti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon farkına göre güncelleniyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon verileri kesinleştiği için, 4 aylık enflasyon farkına göre maaşların yüzde 10,25 oranında artacağı ifade edildi.

Karakaş, “Bugün itibariyle en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira. Bu maaşa yüzde 10,25 oranındaki enflasyon farkını uyguladığımızda maaş 18 bin 611 liraya ulaşacak” dedi.

Kasım ve Aralık Enflasyonu Zam Oranını Belirleyecek

Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla birlikte, nihai zam oranının kesinleşeceğini belirten Karakaş, Merkez Bankası’nın güncel enflasyon beklentilerine göre, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 31 ila 33 arasında olabileceğini söyledi.

“Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine Ocak ayında en az yüzde 12,28, en fazla yüzde 13,99 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Ortalama olarak ise yüzde 13’ler civarında bir güncellemeden söz edebiliriz” açıklamasında bulundu.

En Düşük Emekli Maaşı 19 Bin Lirayı Aşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, en düşük emekli maaşı mevcut durumda 16 bin 881 lira. Karakaş, “Yüzde 31 enflasyon gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 18 bin 954 lira olacak. En yüksek oran gerçekleşirse bu rakam 19 bin lirayı aşarak 19 bin 243 lira olacak” ifadelerini kullandı.

Uzman, ayrıca 2023 yılının Temmuz ayından itibaren memurlara verilen seyyanen zamların da emekli maaşlarını etkilediğini belirterek, memur maaşlarıyla karşılaştırıldığında güncel en düşük emekli maaşının yaklaşık 18 bin lira seviyesinde olduğunu ekledi.