Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2025 İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre; endeks bir önceki aya kıyasla %1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %23,93 oranında arttı. Aylık bazda malzeme endeksi %1,70, işçilik endeksi %0,12 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %20,48, işçilik endeksi %30,98 artış kaydetti.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Yıllık %23,50 Arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi Kasım ayında aylık %1,14, yıllık %23,50 artış gösterdi. Aylık değişimde malzeme endeksi %1,69, işçilik endeksi %0,17 yükselirken; yıllık bazda malzeme endeksi %20,03, işçilik endeksi %30,37 artış gösterdi.

Bina Dışı Yapılarda Artış %25,33’e Ulaştı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Kasım 2025’te aylık %1,14, yıllık %25,33 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi %1,72 artarken, işçilik endeksi %0,04 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %21,90, işçilik endeksi %33,14 oranında yükseldi.

Uzmanlar, özellikle işçilik maliyetlerindeki yıllık artışın yüksek seyrinin, önümüzdeki dönemde konut ve altyapı projelerinin maliyetlerini yukarı yönlü etkilemeye devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler: İnşaat maliyet endeksi, TÜİK, Kasım 2025, bina inşaatı, malzeme fiyatları, işçilik maliyetleri