Pay Geri Alım ve Ortaklık Yapısı Değişiklikleri
Borsa İstanbul’da bazı şirketler pay geri alım programları kapsamında işlemlerini sürdürürken, portföy yönetim şirketlerinin gerçekleştirdiği alım-satımlar da dikkat çekti.
KLYPV, pay geri alım programı çerçevesinde 57,10 – 57,20 TL fiyat aralığından 100 bin adet pay geri aldı.
LKMNH, 18,04 – 18,07 TL fiyat aralığından 20 bin adet pay geri alımı gerçekleştirdi.
PASEU’da, Pusula Portföy tarafından 141,00 – 149,80 TL aralığında yapılan 1.649.488 adet alış ve 400.754 adet satış sonrası şirket sermayesindeki pay oranı %10,03’e yükseldi.
VDNGD’de Tera Portföy’ün gerçekleştirdiği 250 bin adet alış ve 125 bin adet satış işlemleri sonrası pay oranı %5,34 oldu.
Şirketlerden KAP’a Öne Çıkan Açıklamalar
Şirketlerin operasyonel faaliyetleri, finansal gelişmeleri ve stratejik kararlarına ilişkin birçok önemli bildirim KAP’ta yayımlandı.
UCAYM, halka arz kapsamında talep toplama tarihlerinin 14-15-16 Ocak olarak belirlendiğini duyurdu.
ASTOR, ABD’de yerleşik bir firma ile üretim faaliyetlerine yönelik denetim ve inceleme sürecinin başladığını açıkladı.
ANSGR, 2025 yılında prim üretimini yıllık bazda %40,7 artırarak 97,9 milyar TL’ye çıkardı.
AKENR, Ayyıldız RES’in kurulu gücünün 28,2 MW olarak tadil edildiğini ve Erzin GES için anahtar teslim yüklenim sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
AKYHO, bağlı ortaklığı Nanox Kimyasal aracılığıyla 5,31 milyon adet payın 6 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verdi.
BORLS, finansman bonosuna ilişkin itfa ödemesinin yapılamadığını açıkladı.
BIGEN, halka arzdan elde edilecek fonun kullanımına yönelik değişiklik talebinin SPK tarafından reddedildiğini duyurdu.
DAPGM, EKGYO’nun Beşiktaş Dikilitaş projesi ihalesine katılacağını bildirdi.
HEKTS, kayıtlı sermaye tavanının 8,5 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvurdu.
MEYSU, şirket paylarının 13 Ocak 2026 itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağını açıkladı.
Havacılık, Spor ve Gayrimenkul Sektöründen Haberler
THYAO, Aralık ayında toplam yolcu sayısını yıllık bazda %13,5 artırarak 7,3 milyona, 2025 yılı genelinde ise 92,6 milyon yolcuya taşıdığını açıkladı.
TSPOR, futbolcuları Denis Draguş ve Serdar Saatçı’nın kiralık olarak yurt içi ve yurt dışı kulüplere gönderildiğini duyurdu.
TRGYO, YGGYO, PAGYO ve FZLGY, 2025 yılına ilişkin kira gelirlerini kamuoyu ile paylaştı.
Sermaye Artırımı Kararları
A1YEN, sermayesini %909,91 oranında bedelsiz artırarak 600 milyon TL’ye çıkarma kararı aldı.
FRIGO ve MANAS, daha önce duyurulan %240 ve %200 bedelli sermaye artırımı kararlarını %100 olarak revize etti.
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket
MEGAP – Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş., olağan genel kurul toplantısını saat 14.00’te gerçekleştirecek.