Annesini bekleyen Erhan Gümüş isimli vatandaş, "4 senedir gelip gidiyoruz, inşallah bugün son olur" ifadelerini kullanırken, Murat Can isimli vatandaş ise "Çifte bayram yapacağız nasip olursa" sözleriyle eşine kavuşacağı anı beklediklerini söyledi. Yakınlarının tahliyesini bazı aileler halay çekerek kutlarken tahliyelerin sabah saatlerinde yapılması bekleniyor.

Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde akşam saatlerinde başlayan bekleyiş gece geç saatlere kadar sürdü. Cezaevi önünde toplananlar arasında yıllardır oğlunu, eşini ya da annesini bekleyenler yer aldı. Kimi araçların üzerinde, kimi kaldırımda oturarak içeriden çıkacak isimleri takip etti. Cezaevi kapısına yaklaşan her araç merakla izlendi, kalabalık zaman zaman alkışlarla tempo tuttu, halay çekenler oldu.



"İnşallah buraya bir daha gelmeyeceğiz"

Cezaevinde annesini bekleyen Erhan Gümüş isimli vatandaş, annesinin 4 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "4 senedir gelip gidiyoruz, inşallah bugün son olur. İçeride annem var. Yaklaşık 4 senedir içerideydi. 3 senesi kalmıştı, açık görüşlere gelip gidiyorduk. İnşallah bir daha da gelmeyiz, yolumuz da düşmez buraya. Sevinçliyiz, torunları da geldi. Nenelerini bekleyen 4 tane torunu var. 4 gözle bekliyoruz. Bu yasa çok iyi oldu. Kurban kesersem anam için keseceğim" dedi.



"Çifte bayram yapacağız"

Bekleyiş sırasında cezaevindeki eşiyle telefondan görüntülü görüşme yapan Murat Can ise tahliye için saatleri saydıklarını ifade etti. Can, "Eşimi almaya geldik, nasip olursa alıp çıkartıp götüreceğiz buradan. Çok az kaldı, saatler kaldı, bekliyoruz. Allah herkese nasip etsin. 4 buçuk yıldır içeride yatıyordu. 2 buçuk senesi kalmıştı. Çifte bayram yapacağız nasip olursa" diye konuştu.



Tahliyeler sabah saatlerinde olacak

Yasa ile birlikte mükerrer suçlardan ceza alan hükümlüler de şartlı salıverilmeden yararlanabilecek. Cezaevinde kalamayacak durumda olan hasta ve engelli mahkumlar için konutta infaz uygulamasının kapsamı genişletildi. Toplum güvenliği açısından somut ve ağır tehlike oluşturmadığı değerlendirilen mahkumların cezalarının evde infazına infaz hakimi karar verebilecek. Doğumunun üzerinden altı ay geçmiş ve beş yıl veya daha az hapis cezası almış kadınlar da konutta infazdan yararlanabilecek. Kadınlar, çocuklar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler için konutta infaz süresi bir yıldan üç yıla kadar çıkabilecek. 70 yaşını dolduranlarda bu süre dört yıl, 75 yaşını geçenlerde beş yıl, 80 yaş üstü kişilerde ise altı yıla kadar uygulanabilecek.