Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Abdülkadir Özkan'ın sosyal medya paylaşımları kamuoyunda büyük tepki çekti ve dünyaca ünlü sanatçıların konser organizasyonları boykotun hedefi haline geldi.

Abdülkadir Özkan Tepkilerin Odağında

CHP Lideri Özgür Özel'in Espressolab markasına yönelik boykot çağrısına katılan gençlere "vatan haini" diyen ve Ekrem İmamoğlu'nun babasını hedef alan paylaşımlar yapan Abdülkadir Özkan, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılaştı. Gelen yoğun eleştirilerin ardından sosyal medya hesabını kapatan Özkan, kısa bir süre sonra tekrar açarak, "Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır. Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim" açıklamasını yaptı.

Muse ve Robbie Williams Konserleri Boykot Listesinde

DBL Entertainment tarafından düzenlenen Muse'un 11 Haziran'daki ve Robbie Williams'ın 7 Ekim'deki İstanbul konserleri, boykot çağrılarının odağına oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, bu sanatçılara çağrı yaparak konserlerin iptal edilmesini talep etti.

Sanatçı Kalben, Muse grubuna sosyal medyadan seslenerek, "20 yılı aşkın süredir müziğinizi dinliyorum ve hayatıma ilham verdiniz. Ancak organizatör demokrasi yanlısı hareketin boykot listesinde yer aldığı için ne yazık ki konserinize katılamayacağız. Lütfen haberleri inceleyin ve destek ile dayanışma yönünde bir adım atın" dedi.

Ane Brun Konserini İptal Etti

Norveçli müzisyen Ane Brun, sosyal medya aracılığıyla boykot çağrılarından haberdar edildi. Hayranlarından gelen mesajlar üzerine "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" diyen Brun, daha sonra yapmış olduğu açıklamada İstanbul konserini iptal ettiğini duyurdu: "İstanbul'da sahneye çıkmamaya karar verdim. Sizin yanınızdayım! Barış ve sevgiyle..."

Trevor Noah'ın Gösterisi de İptal Edildi

Boykot çağrılarının etkisi, 23 Nisan'da İstanbul'da DBL Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek olan dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'ın stand-up gösterisine de yansıdı. Bilet satış sitesinde gösterinin iptal edildiği duyurulurken, iptal sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı.

DBL Entertainment'ın düzenlediği diğer etkinliklerin de boykotun hedefi olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.