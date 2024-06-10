Yenişafak'ta yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarını tahsil etmek için Özel Halk Otobüsü işletmecileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları cevapla neye uğradıklarını şaşırdılar. 

5 ayı aşkın süredir ödeme alamayan esnaf, 8 kişilik ekiple İBB'nin kapısını çaldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, ödeme yapılamayacağını söyledi. Bunun sebebini de: “Muhasebeden anlayanınız varsa tüm hesapları açabiliriz. Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Meclis çoğunluğu bizde ama limiti doldurduğumuz için borçlanma talep edemez hale geldik. Kısaca sıfırı tükettik.” sözleriyle ifade etti. 

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