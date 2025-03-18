Üniversite yönetim kurulunun 18 Mart 2025 tarihinde yapılan toplantısında alınan karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı "Araştırma Raporu" temelinde gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlenen 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yanı sıra mezun olan 28 kişinin de yatay geçiş kararlarının ve buna dayalı olarak elde edilen diplomalarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin tüm fakültelerinde yapılan yatay geçişlerle ilgili incelemelerin devam ettiği ve ilerleyen dönemlerde yeni kararlar alınabileceği belirtildi.

Alınan karar ve dayanak belgeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) gönderildi. Konuyla ilgili yasal sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, yetkililer bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladılar.