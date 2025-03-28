Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pehlivan'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha! Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı. ​

Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabından da avukatının gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı." denildi ve Pehlivan'ın derhal serbest bırakılması talep edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla ilgili olarak, hak aramanın yolunun sokaklardan değil, yargı makamlarından geçtiğini belirtti.

Bu gelişmeler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından yaşandı. ​