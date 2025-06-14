Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, hem Kılıçdaroğlu hem de mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in partiyi hedef alan operasyonlara karşı ortak mücadele yürütmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’ne 13 yıl boyunca büyük hizmetlerde bulunmuş olan, birlikte çok değerli başarılara imza attığımız ve yol arkadaşlığı yaptığımız önceki dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti beni çok mutlu etmiştir. Ülkemiz tarihinin belki de en kritik döneminden geçiyor. Bu süreçte partimize ve yerel yönetimlerimize yönelik açık bir düşman hukuku uygulanmakta ve sistematik bir kuşatma yürütülmektedir.”

İmamoğlu, CHP kurultaylarının Türkiye'nin kuruluş mücadelesinin temel taşlarından biri olduğuna işaret ederek, bu tarihi buluşmaların yargı yoluyla yürütülen siyasi mühendislik çalışmalarının konusu olamayacağını belirtti. “Partimizin tüm yöneticileri, milletvekilleri, örgütü ve üyeleriyle birlikte bu kumpasları boşa çıkaracağımıza olan inancım tamdır,” dedi.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayanışmasına dikkat çeken İmamoğlu, şu sözlerle birlik mesajı verdi:

“Hem 19 Mart’ta yaşanan darbe niteliğindeki gelişmelere hem de partimize yönelik yürütülen kumpaslara karşı özveriyle mücadele eden Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ve yıllarca partimize liderlik etmiş Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu operasyonlara karşı en güçlü dayanışmayı sergileyeceklerinden hiç kuşkum yok.”

CHP’nin 2024 yerel seçimlerinden sonra ülkenin birinci partisi haline geldiğini hatırlatan İmamoğlu, bu sürecin kalıcı bir başarıya dönüşmesinin yolunun “sarsılmaz birlik ve beraberlik”ten geçtiğini söyledi. Türkiye’nin ikinci yüzyılında halkın hak ettiği özgür, adil ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için mücadele verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: