TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Hilal Al Maawali ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'da İSİPAB 20. Konferansı kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Bakü'deki temasları çerçevesinde Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Hilal Al Maawali ile bir araya geldi. Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve küresel güncel son gelişmeler ele alındı.

ABD/İsrail-İran savaşında Umman'ın arabuluculuk konusunda önemli bir rol üstlendiğini, bu süreçte riskler ve tehditler altında kaldığını dile getiren Kurtulmuş, ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen müzakerenin olumlu sonuçlanması ve barışın kalıcı hale gelmesiyle bölgenin istikrara kavuşacağına inandığını belirtti. Kurtulmuş, 'Bu süreçte Pakistan ve Katar'ın çok ciddi katkıları oldu. Türkiye olarak biz de perde arkasından her iki dost ve kardeş ülkeye destek verdik ve bu müzakerelerin başlamasında önemli bir katkımız oldu. Aynı şekilde İran'la da bu süreçte çok yakın bir temas içerisinde süreci götürdük' ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in üç yıldır sürdürdüğü soykırımda olduğu gibi bu savaşta da İslam dünyasının dersler çıkarması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin aralarındaki mezhebi, siyasi, fikri ve etnik farklılıkları bir kenara bırakarak ortak bir strateji etrafında bütünleşmesinin önemine dikkati çekti. Kurtulmuş, 'İslam dünyası olarak ortak bir strateji etrafında birleşmemiz gerektiğini bir kez daha görmüş olduk' dedi.

İran'ın, Körfez ülkeleriyle arasındaki gerilimi azaltması ve normalleşmeyi sağlamasının bundan sonraki beklenti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Körfezin geleceğinde Umman'ın da çok hayati rol oynayacağını belirtti.

Görüşmede, İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.