''Bu Karar Hukuksuzdur!''

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın yasal dayanağı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar tamamen hukuksuzdur. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun böyle bir yetkisi yoktur. Yetki, yalnızca İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’na aittir. Bu hukuksuz kararı alanlar tarih ve adalet önünde hesap verecektir. Adalet, hukuk ve demokrasi arayışı içinde olan milletimizin önü kesilemeyecek."

''Hukuk Karşısında Hesap Verecekler''

İmamoğlu, hukuksuz kararların uzun vadede yanlışlarını gösteren bir belge niteliği taşıdığını belirterek, "Bu hukuksuzluğun sorumluları tarih ve adalet karşısında hesap vereceklerdir. Hiç kimse milletimizin adalet ve demokrasi yürüyşünü durduramayacak" dedi.

Kararın hukuki boyutları tartışılmaya devam ederken, kamuoyunun tepkisi de büyüyor. İstanbul Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, konunun yargıya taşınabileceği belirtiliyor.