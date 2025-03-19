Türk Lirası (TL) sabah saatlerinde, dolar ve Euro karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybederken, Borsa İstanbul’da da bu kayıplar derinleşti. Bunun sonucunda, devre kesici iki kez devreye girdi.

Türkiye'nin kredi risk primi olarak bilinen 5 yıllık CDS (Kredi Tutarı Sigortası) oranı 279 baz puana çıkarak, Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artış, Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini doğrudan etkileyerek piyasada büyük bir endişe yarattı. Aynı dönemde, 5 yıllık TL tahvil faizi de yüzde 6 oranında yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti. Ancak uzmanlar, Merkez Bankası'nın müdahalesi ile dolar/TL kurunun 38 seviyesinin altına gerileyeceğini öngörüyor.

Bununla birlikte, gözaltı haberlerinin ardında siyasi belirsizliklerin ve ekonomik endişelerin birleşimi, piyasalarda ciddi bir dalgalanma yaratmış durumda. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde daha fazla oynaklık ve ekonomik belirsizlik bekliyor.