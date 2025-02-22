İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair tespitler doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, savcılığa ifade verecek



Öte yandan, İmamoğlu, 'resmi belgeyi sahte olarak düzenleme' ve 'bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme, kullanma' suçlarından savcılıkta ifadesi alınmak üzere 26 Şubat günü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağırıldı.

Ne olmuştu?

İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddia edilmiş, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğu öne sürülmüştü.

İddianın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğunu ve bu konudaki belgelerin hem İBB arşivinde hem de üniversite arşivinde yer aldığı açıklamıştı.