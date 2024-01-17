31 Mart yerel seçimlerinde hem iktidar hem de muhalefet için kritik bir öneme sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için GENAR Araştırma da elindeki son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş’ın Haber Global ekranlarında katıldığı Buket Aydın ile Yüz Yüze programında canlı yayında son İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı.

Aktaş, İstanbul'da seçimlerin yüzde 2-3 gibi küçük bir farkla kazanılacağını söyledi.

Murat Kurum'un adaylığını "AK Parti çok titiz bir çalışma yaptı. Kendini bu iş için yeterli gören çok fazla insan vardı" diyerek değerlendiren Aktaş, "Erdoğan bir karar verdi, makul bir karar. İstanbul halkının seçtiği bir liderdi Erdoğan. İstanbul'da kendi döneminde 450 tane şantiye vardı. Sonra Müfit Gürtuna geldi. Kadir Topbaş efsaneleşti İstanbul'da. İmamoğlu'nun kamuoyu desteği 47-48'lerde. Murat Kurum'un efendi bir tonu var.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sadece yüzde 2 ya da 3 farkla kazanılacağını belirten Aktaş, “İstanbul'da yüzde 2-3 farkla kazanılacak. AK Parti bu bıçak sırtı olayı seviyor" ifadelerini kullandı.

Aktaş, GENAR'ın son "Bugün seçim olsa İstanbul'da kime oy veririsiniz?" anketini de açıkadı.

İşte İhsan Aktaş'ın açıkladığı GENAR'ın anketi:

AK Parti: Yüzde 45

MHP: 3.2 ( AK Parti içinde eriyen dışında)

CHP: Yüzde 41

DEM: 2.2 (CHP içinde eriyen dışında)

YRP İstanbul oyu: Yüzde 4-4.5.

İBB'de kime oy vereceksiniz dendiğinde YRP: Yüzde 1 civarı.