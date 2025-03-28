Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medya kuruluşlarının ilkeli, sorumlu ve hakikat temelli yayıncılık yapması gerektiğini belirten Altun, “Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, kamu düzenini bozmaya yönelik içerikler karşısında kamu otoritesinin duruşu nettir” dedi.

"Türkiye'yi İtibarsızlaştırmaya Yönelik Yayınlar Kabul Edilemez"

Altun, Türkiye’yi hedef alan, şiddeti ve vandalizmi teşvik eden yayınların asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bu tür yayınlarla terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya çalışan yaklaşımlar hiçbir şekilde savunulamaz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, RTÜK’ün uygulamalarına sert eleştiriler yönelten kesimlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete karşı dile getirilen ağır itham ve iftiralara karşı da aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini söyledi.

"Basın Özgürlüğü Kışkırtma Aracı Olamaz"

Basın özgürlüğünün sorumluluk gerektirdiğini belirten Altun, son günlerde bazı yayınlarda hakaret, iftira ve kişilik haklarına saldırıların arttığını dile getirdi. Bu tür içeriklerin basın özgürlüğü adı altında savunulamayacağını belirten Altun, yayıncı kuruluşlara etik ve hukuk çerçevesinde hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin haklarını koruma ve güçlü bir gelecek inşa etme yolunda çalışmaya devam edeceklerini belirterek, medya kuruluşlarını daha sorumlu bir yayıncılık anlayışına davet etti.