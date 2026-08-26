Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin gururu Kütahyaspor Futbol Kulübü'nün altyapı sporcuları ve teknik kadrosuyla belediye yemekhanesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Genç sporcularla yakından ilgilenen Başkan Kahveci, sporcuların antrenman süreçleri, hedefleri ve kulüp bünyesindeki çalışmaları hakkında sohbet etti. Buluşmada gençlerin spora yönlendirilmesi, yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi ve doğru imkânlarla desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Kütahyaspor altyapısının güçlenmesinin Kütahya'nın spor geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kahveci, genç sporculara hedeflerinden vazgeçmeden, disiplinli ve azimli şekilde çalışmalarını tavsiye etti.

Başkan Kahveci, Kütahyaspor forması altında mücadele eden tüm altyapı sporcularına spor ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program, genç sporcularla gerçekleştirilen sohbetlerin ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.