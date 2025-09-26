Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Petrol Bakanlığı ve IKBY’de faaliyet gösteren şirketlerle varılan üçlü anlaşma çerçevesinde sevkiyat sürecinin kısa sürede başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, anlaşmanın petrol gelirlerinin daha adil dağıtılmasını sağlayacağı, Bağdat-Erbil iş birliğini güçlendireceği ve ihracatın resmi kanallardan kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Irak basınında yer alan haberlerde ise Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol akışının yarın sabah başlayacağı belirtildi. Haberlere göre, bu adım Bağdat, Erbil ve Türk tarafı arasında sağlanan teknik ve idari mutabakatların ardından atıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani de dünkü açıklamasında, IKBY ile imzalanan petrol anlaşmasını “tarihi bir adım” olarak nitelendirmişti.

Bölgede petrol ihracatı, Mart 2023’ten bu yana askıya alınmıştı. Yeni anlaşmayla birlikte yaklaşık 1,5 yıldır duran sevkiyatın yeniden başlaması bekleniyor.