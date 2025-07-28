Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetiminde ve KFA Fuarcılık AŞ organizasyonuyla düzenlenen fuarda, toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı. Anlaşmaların yaklaşık yüzde 65’inin ihracat odaklı olması, Türk savunma sanayisinin küresel rekabetteki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rekor Katılım: 120 Binden Fazla Ziyaretçi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, fuarın kapanışında yaptığı değerlendirmede, IDEF 2025’in ulaştığı rakamların Türkiye’nin mühendislik gücünü ve stratejik vizyonunu yansıttığını vurguladı. Görgün’ün açıklamasına göre, fuarda:

1491 firma ürünlerini sergiledi,

103 ülkeden temsilciler ağırlandı,

231 resmi heyet fuarı ziyaret etti,

120 binden fazla kişi IDEF’e katılım sağladı.

Yeni Teknolojiler İlk Kez Tanıtıldı

Fuarda 26 yeni savunma ürünü ilk kez tanıtıldı. Toplamda 1100’den fazla ürün, yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturuldu. Sadece ürün tanıtımıyla sınırlı kalmayan fuarda 270 imza töreni düzenlenerek birçok stratejik iş birliği resmi olarak duyuruldu.

“Bu Sadece Bir Fuar Değil, Bir Güç Gösterisi”

Başkan Haluk Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, IDEF 2025’in yalnızca bir ticari etkinlik değil, Türkiye’nin savunma sanayiindeki kararlılığının ve vizyonunun uluslararası yansıması olduğunu vurguladı. Görgün şu ifadeleri kullandı:

“Başta vizyoner liderliğiyle bize ilham veren ve her zaman desteğini hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ev sahibi olarak katkı sunan Milli Savunma Bakanlığımıza, gücümüze güç katan TSKGV’ye ve fuara değer katan tüm kurumlara, firmalara, katılımcı ülke delegasyonlarına ve ziyaretçilere gönülden teşekkür ediyoruz.”

IDEF 2025, Türkiye’nin savunma alanındaki yetkinliğini, teknolojik altyapısını ve uluslararası iş birliği potansiyelini bir kez daha tescillemiş oldu. Fuarın ardından yapılacak teslimatlar ve ortak projelerle bu başarının somut meyvelerinin önümüzdeki dönemde alınması bekleniyor.