İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Bu gelişme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şarkının “kamu düzeni ve genel sağlığa aykırı” olduğu gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep etmesinin ardından geldi. Bakanlığın Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu dilekçede, şarkının aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği ve kamu düzenini bozabileceği belirtildi.

Talep doğrultusunda, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca şarkı YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlardan kaldırılmıştı. CİMER’e yapılan çok sayıda vatandaş başvurusunda da şarkı sözlerinin “Türk aile yapısına aykırı” olduğu ifade edilmişti.