Küresel piyasalarda ons altının 3.658,66 dolardan işlem görmesi, yurt içi altın fiyatlarına da yükseliş olarak yansıdı.

Haftanın son işlem gününde gram altın 4.870,83 TL’den satılırken, çeyrek altın 8.199 TL, yarım altın ise 16.408 TL seviyesine çıktı. Tam altın 32.368,34 TL’den, Cumhuriyet altını ise 32.715 TL’den alıcı buluyor. Daha yüksek hacimli yatırımcıların tercih ettiği gremse altın 81.169,08 TL’den satılıyor.

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatlarının küresel ölçekte güç kazandığını, iç piyasada ise kur hareketliliğiyle birlikte yükseliş eğiliminin sürebileceğini belirtiyor.