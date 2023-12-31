İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin’de Dibek Jandarma Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, yeni yıl için iyi dileklerini ileterek, “Mardin Nusaybin ilçemiz Dibek Jandarma Üs Bölgesi'ndeyiz. Kahraman jandarmamız ile beraberiz. Bu üs bölgemizdeki jandarma tıpkı diğer silah arkadaşları ile beraber 365 gün, 7 gün 24 saat kar kış demeden vatan nöbetinde. Mardin’de yılın son gününde bu kartal yuvasında başta aziz milletimiz olmak üzere bütün jandarmamızın, polisimizin, sahil güvenliğimizin ve bütün İçişleri Bakanlığımız personelinin yeni yılını kutluyorum. 2024'ün barış, huzur, sağlık ve esenlikler getirmesini dilerim” dedi.

