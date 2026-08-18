İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirileceği 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Çelik, beraberindeki Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ile etkinliklerin düzenleneceği alanı gezdi. Hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Çelik, Vali Çakır'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çelik, daha sonra milli parkta düzenlenen değerlendirme toplantısında, Vali Çakır, Kaymakam Kahraman, İl Emniyet Müdürü Kuzudişli, İl Jandarma Komutanı Özer, DKMP 14. Bölge Müdürü Özkaya ve Okçular Vakfı temsilcisiyle bir araya geldi.

Toplantıda, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.