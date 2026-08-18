AK Parti Denizli İl Teşkilatı, kent genelindeki esnaf buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. İl yönetim kurulu üyeleri, il genelinde faaliyet gösteren mahalle bakkallarını ziyaret ederek hem esnafın taleplerini dinledi hem de ekonomik gelişmelere dair görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, kent genelindeki esnaf buluşmalarına devam ediyor. Teşkilat mensupları bakkallarla birebir temas kurarak mahalle kültürünün temel taşı olan yerel esnafın sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini ilk elden kayıt altına aldı.

'Bakkallarımız Mahallemizin Hafızası ve Güvenidir'

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yerel esnafın mahalle hayatındaki kritik rolüne dikkat çekerek, 'Bakkallarımız sadece ticaretin yapıldığı dükkânlar değil; mahallemizin güveni, vicdanı ve ortak hafızasıdır. AK Parti olarak sahadan, hemşehrilerimizin ve esnafımızın arasından hiçbir zaman ayrılmadık. Bugün de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Denizli'mizin dört bir yanında bakkal esnafımızla bir araya geldik. Esnafımızın dile getirdiği her türlü talep ve öneri, politikalarımızın ve yerel çalışmalarımızın ana rehberidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemiz ve şehrimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bütün esnafımıza bereketli kazançlar ve kolaylıklar diliyorum' ifadelerini kullandı.