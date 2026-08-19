Sektör temsilcileri, devletin e-Dönüşüm süreçlerini zorunlu kılarken standart ve ücretsiz/düşük maliyetli bir kamu yazılım portalını da devreye sokması gerektiğini savunuyor.

Türkiye’de dijitalleşen mali sistemle birlikte e-Fatura, e-Defter ve e-SGM gibi uygulamalar neredeyse tüm işletmeler için yasal bir zorunluluk haline geldi. Ancak dijital altyapıya geçiş zorunluluğu, yazılım sektöründeki fiyatlandırma politikasını ve standart eksikliğini de beraberinde getirdi. Sektörde faaliyet gösteren özel yazılım firmalarının talep ettiği yüksek lisans bedelleri, yıllık bakım anlaşmaları ve versiyon yenileme ücretleri hem mali müşavirlerin hem de KOBİ’lerin belini büküyor.

Program Çokluğu Standart Eksikliğine Yol Açıyor

Piyasada çok sayıda farklı muhasebe yazılımının bulunması, işletmeler ile mali müşavirler arasındaki veri akışında ciddi entegrasyon sorunlarına neden oluyor. Şirketlerin kullandığı ön muhasebe programları ile mali müşavirlerin kullandığı ana muhasebe yazılımlarının birbiriyle eşleşmemesi; veri kaybına, hatalı beyan riskine ve ciddi bir zaman kaybına yol açıyor. Mali müşavirler, her bir müşterisinin farklı bir yazılım kullanması nedeniyle iş yüklerinin katlandığını belirtiyor.

İşletmeler Tarafından Devlete Çağrı: "Mevzuat Varsa Altyapıyı da Devlet Sunmalı"

Sektörde yükselen ortak ses, devletin bu alana doğrudan müdahale etmesi veya düzenleyici tedbirler alması yönünde. İşletme sahipleri ve meslek mensupları, sorunun çözümü için şu talepleri öne sürüyor:

Milli ve Standart Kamu Yazılımı: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) veya TÜRMOB bünyesinde, özellikle KOBİ seviyesindeki işletmelerin temel muhasebe ve e-Dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayacak ücretsiz veya cüzi ücretli standart bir kamu yazılımının sunulması.

Tavan Fiyat Düzenlemesi: Özel yazılım şirketlerinin lisans, yıllık güncelleme ve modül ilave ücretlerine tavan fiyat sınırlaması getirilmesi. Mikro ihracatta havayolu transit süreçleri kolaylaşıyor İçeriği Görüntüle

Ortak Veri Formatı Zorunluluğu: Bütün özel yazılım firmalarının ürettiği programların, verileri tek bir standart formatta aktarmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması.

İşletmeler, "Devlet elektronik belge ve defter tutmayı zorunlu kılıyorsa, bu verileri sisteme aktaracağımız temel yazılım altyapısını da kamusal bir hizmet olarak sağlamalı" görüşünde birleşiyor. Gözler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın özel yazılım pazarındaki bu fiyatlandırma ve entegrasyon karmaşasına yönelik adım atıp atmayacağına çevrilmiş durumda.