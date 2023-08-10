İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklamada bulundu.

Kösedağı, adı X olarak değiştirilen Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu iadelere yer verdi:

"İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz."

Bazı belediyelerin 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma uygulamasını kaldırması üzerine, İBB'nin de aynı uygulamaya gideceği iddia edilmişti.