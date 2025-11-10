TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında yaptığı açıklamada, İmamoğlu iddianamesinin 11 Kasım Salı günü açıklanacağını iddia etti.

Atik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolsuzlukla ilgili iddialar ve aylardır konuştuğumuz konularla ilgili nihayet çıkacak. Bu iddianame şu anda okunuyor. UYAP'a girildiğinde iddianameyi görebiliyorsunuz ama içine girip okuyamıyorsunuz. Yazımı tamamlandı. Son kontrollerin ardından salı günü kamuoyuyla paylaşılacak. 11 Kasım Salı günü açıklanacak."

İddianamenin ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İBB cephesinden de konuya dair bir yanıt gelmedi.

Öte yandan sosyal medyada, Dilek İmamoğlu ve çocuklarının, Ekrem İmamoğlu döneminde başkanlık konutuna dönüştürülen Rumeli Hisarı’ndaki İBB köşkünü boşalttığı yönünde bazı paylaşımlar gündeme geldi. Yaptığımız araştırmalar iddiaların doğru olduğu yönünde...