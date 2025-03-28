El Konulan Şirketler ve Kapsam

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla, soruşturma kapsamında adı geçen kişilerin banka hesapları, taşınmazları ve kripto varlıkları üzerindeki tasarrufları donduruldu. Ayrıca, banka kasalarında saklanan değerli eşyalara yönelik de tedbir kararı alındı.

El konulan şirketler arasında BVA Reklam, SMO Reklam, Vizyonkent Reklam, Kentvizyon Medya, Urbanmedia Reklam, Panoffect Medya ve Genç Popülist Medya gibi sektörde bilinen firmalar yer alıyor.

Soruşturmanın Seyri

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 50 kişinin tutuklandığı soruşturmada, "ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" suçlamaları öne çıkıyor. 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce de İmamoğlu İnşaat, Trend İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve İSCON gibi şirketlere el konulmuştu. Son yaşanan gelişmeyle birlikte el konulan şirketlerin sayısı 15’e ulaştı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni isimlerin de listeye eklenebileceği belirtiliyor.