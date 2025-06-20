İlk olarak İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtti. Abbas ifadesinde, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’dan talimat aldığını öne sürerek, “Talimatların birçoğunu yerine getirmedim, usule uygun hareket etmeye çalıştım” dedi. Görevinden istifa ettiğini ancak ikna edilerek devam ettiğini ifade eden Abbas, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ise Şile’deki bir biyometalizasyon tesisiyle ilgili baskı iddialarını gündeme taşıdı. Yıldız, kendisine ulaşan taleplerin siyasi kaynaklı olduğunu ve konunun Başkan İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde olması gerektiğinin söylendiğini belirtti. CHP’li Aykut Erdoğdu’nun kendisiyle görüşerek 1 milyon dolarlık bir bağıştan bahsettiğini de ifadesine ekledi.

Müteahhit Seyfi Beyaz ise dört kez ifade vererek, cezaevindeyken bazı detayları hatırladığını ve yeniden paylaşmak istediğini söyledi. Verilen paraların ve dairelerin rızayla verilmediğini, inşaat ruhsatı süreçlerinde zorunlu bırakıldıklarını dile getirdi.

Reklamcı Eyüp Subaşı ise İmamoğlu’nun danışmanlarının ve bazı belediye çalışanlarının “Sistem” adı verilen bir yapı içinde hareket ettiğini ileri sürdü. Bu yapının siyasi hedefler doğrultusunda çalıştığını öne sürdü.

İş insanı Ali Nuhoğlu da İSKİ’de 500 milyon liraya yakın alacağı olduğunu ve şirketinin yaşadığı nakit sıkışıklığı nedeniyle kendisine teklif edilen bir ek sözleşmeyi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

Son olarak Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz isimli şüpheliler de etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen diğer dikkat çekici isimler arasında iş insanları Ahmet ve İsmail Sari, reklam şirketi sahibi Ahmet Çiçek, şoför Servet Yıldırım, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık ve çok sayıda belediye çalışanı da yer alıyor.

Soruşturmada iki ana başlık öne çıkıyor: İlki, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen "para sayma" görüntülerine dayanan usulsüz bağış toplama ve kara para aklama suçlamaları. İkinci dosya ise PKK’ya bağlı örgüt mensuplarının belediye kadrolarına sızdırılarak "kent uzlaşısı" adı altında kamu kaynaklarıyla desteklendiği iddiasını içeriyor.